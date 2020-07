Pronostic Roma Fiorentina : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Roma finit bien face à la Fio’

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce AS Roma - Fiorentina :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AS Roma a connu une reprise difficile avec trois défaites de rang face au Milan, l’Udinese et le Napoli. Depuis, les hommes de Fonseca ont réagi avec 5 matchs sans la moindre défaite. Accrochée par l’Inter au Stade Olympique (2-2), la louve n’a fait qu’une bouchée de la Spal (1-6), lanterne rouge de Serie A. Cinquième du championnat, la Roma se retrouve sous la pression du Milan qui veut lui ravir sa place qualificative pour l’Europa League. Lors des dernières rencontres, des problèmes de vestiaire ont éclaté entre la pépite Zaniolo et le reste de ses équipiers, ces derniers lui reprochent un manque d’investissement. Malgré ces chamailleries, la Roma est en forme et veut poursuivre sur sa belle dynamique.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Fiorentina s’est repris lors des dernières journées. Lors de la reprise, les Florentins plongeaient dangereusement vers le bas mais ils ont rectifié le tir. La viola a signé une bonne série qui lui a permis d’assurer son maintien. Les partenaires de Ribéry viennent de signer 6 matchs sans défaite. En milieu de semaine, la Fio a accroché l’Inter à Giuseppe Meazza (0-0). Pour ce match, une Roma luttant pour l’Europa League semble avoir les atouts pour décrocher 3 points précieux face à une Fiorentina qui ne joue plus rien.- Rentrez bien le code "SOFOOT" dans le formulaire d'inscription (dans la partie IBAN et limites de mises)- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter(161€ du pari + 100€ de bonus).- Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic AS Roma - Fiorentina encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !