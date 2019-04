Pronostic Roma Fiorentina : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Les deux équipes marquent entre l'AS Roma et la Fiorentina

La Roma vit un moment compliqué, avec 1 seule victoire obtenue pour 4 défaites lors des 5 dernières rencontres. Si Di Francesco a été licencié et que Ranieri est arrivé, l'ancien coach nantais en échec à Fulham a vu son équipe s'incliner lourdement dimanche face au Napoli (1-4) au Stade Olympique de Rome. Malgré ces mauvais résultats, la Roma continue de scorer et les 6 dernières rencontres disputées au Stadio Olimpico ont vu à chaque fois les deux équipes marquer. De son côté, la Fiorentina n'est pas non plus au mieux puisqu'elle reste sur 6 matchs sans victoire. La Viola porte de nombreux espoirs sur la Coupe d'Italie où elle affrontera l'Atalanta en demi-finale retour (3-3 concédé à l'aller à Florence). 10e de Serie A, les hommes de Pioli ne risquent rien pour le maintien mais se sont éloignés des places européennes à cause d'une défense trop friable. En effet, 11 des 12 derniers matchs de la Fiorentina toutes compétitions confondues se sont terminées avec des buts de chaque côté. Logiquement, nous partons sur le pari "Les deux équipes marquent" pour ce match entre la Roma et la Fiorentina.