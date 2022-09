Pronostic Rodez Valenciennes : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes va chercher un résultat à Rodez

Avec seulement 6 points pris lors des 6 journées qu'il a disputées, Rodez se trouve sous la menace de la relégation. Le week-end dernier, le club aveyronnais était censé affronter Guingamp mais a vu son match être reporté suite un incident avec l'avion qui les amenait en Bretagne. Avant cela, les hommes de Laurent Peyrelade avaient connu les pires difficultés en perdant à trois reprises face à Bordeaux, Nîmes et Metz. Au regard de la dynamique actuelle du club, le succès obtenu à Furiani face à Bastia il y a 15 jours (0-2) semble surprenant. La formation aveyronnaise possède l'une des pires attaques du championnat avec 5 buts inscrits. Lors de leur dernier match, les hommes de Peyrelade avaient une nouvelle fois affiché leurs limites en s'inclinant lourdement face à Metz. Avec 4 relégations à l'issue de la saison, Rodez fait partie des équipes menacées.

De son côté, Valenciennes réalise un départ de saison intéressant sous la houlette de Nicolas Rabuel. Le nouveau technicien du VAFC semble avoir insuffler un vent nouveau dans le Nord de la France. En effet, le club valenciennois n'a perdu qu'une seule fois face au FC Metz (2-0) et s'est montré solide lors des autres rencontres. Après avoir signé de nombreux nuls face à Bordeaux (0-0), Quevilly Rouen (0-0) et Saint-Etienne (2-2), Valenciennes vient de s'imposer lors des 2 dernières journées face à Niort (0-1) et Nîmes (3-2). Cette bonne dynamique a permis au VAFC de grimper à la 6place du classement avec seulement deux points de retard sur le leader bordelais. En pleine confiance, Valenciennes semble en mesure de ramener un résultat d'une équipe de Rodez qui gagne peu (1 seule victoire).