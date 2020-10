Pronostic Rodez Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Rodez – Troyes verrouillé

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rodez Troyes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu l’an passé, Rodez a réussi l’objectif qu’il s’était fixé, à savoir le maintien en Ligue 2. Les Ruthéniens avaient fait le job en réussissant quelques coups et en saisissant la moindre opportunité offerte. Cette saison, les hommes de Laurent Peyrelade ont pour ambition première de se maintenir. Après 6 journées de championnat, Rodez pointe à la 12place avec 8 points au compteur. Les partenaires d’Ugo Bonnet ont notamment remporté deux de leurs trois matchs à domicile face à Grenoble (1-0) et Dunkerque (2-1). Face à des grosses cylindrées, la bande à Peyrelade a en revanche l'habitude de souffir comme en attestent les défaites face à Caen et Clermont.chezjusqu’au 4 novembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Troyes fait partie des candidats déclarés pour la montée. Les hommes de Laurent Batlles ont été tous proches de pouvoir lutter pour une place en Ligue 1 la saison passée, mais ils ont été stoppés par la décision d’arrêter le championnat. Pour ce nouvel exercice, les Troyens se montrent impériaux à domicile avec des succès face au Havre, Pau et Clermont. En revanche, en déplacement le bilan est nettement moins bon avec deux revers contre Sochaux et Auxerre, pour un nul à Toulouse (0-0) lors de la dernière journée. Entre une équipe de Rodez à domicile qui marque peu (6 buts en 6 journées) et une équipe de Troyes à l'extérieur qui défend bien (6 buts encaissés en 6 journées) devrait nous offrir un match fermé, avec moins de 3 buts.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Rodez Troyes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !