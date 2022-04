Pronostic Rodez Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse en champion à Rodez

18si l'on compte la victoire de Quevilly à Nancy qui est en attente de validation (QRM menait 3-0 avant l'envahissement du terrain par les supporters nancéiens à Marcel-Picot), Rodez va bien avoir du mal à éviter la zone rouge. Auteur d'une bonne première partie de saison, les Ruthéniens n'ont toujours pas gagné en 2022 et ont perdu 3 de leur 4 derniers matchs. C'est très compliqué en ce moment pour le club de Peyrelade qui pourrait avoir à jouer les barrages en fin de saison. Ayant validé sa montée en Ligue 1 lundi après sa victoire face à Niort (2-0), Toulouse va maintenant tenter de remporter le titre de champion. Ce serait une belle récompense pour des Toulousains qui étaient descendus en L2 il y a 2 ans au terme d'une saison catastrophique et qui avait loupé la montée de peu l'an dernier, en barrages, face à Nantes. L'un des tournants de la saison pour Toulouse a été sa défaite en 8de finale de Coupe de France face aux amateurs de Versailles. Focalisé ensuite complètement sur le championnat, les hommes de Philippe Montanier ont remporté 11 de leurs 13 derniers matchs en Ligue 2. Impressionnant, Toulouse pourrait enchaîner et battre un Rodez catastrophique dans ce derby.