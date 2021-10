Pronostic Rodez Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux enchaine à Rodez

Rodez débute sa troisième saison de Ligue 2. Lors des deux premières, les Ruthénois ont fait l'essentiel en assurant le maintien. Pour ce nouvel exercice, la formation aveyronnaise occupe la 15place avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable. Le maintien sera donc une nouvelle fois l'objectif principal des hommes de Laurent Peyrelade. Rodez a lancé sa saison par une lourde défaite à Caen (4-0) mais s'est ensuite repris en alignant 6 matchs sans la moindre défaite. Depuis son succès obtenu à Amiens (0-1), le club aveyronnais souffre avec trois revers lors des 4 dernières journées. En effet, les ruthénois se sont inclinés face à Ajaccio, Auxerre et Guingamp, pour un nul contre Grenoble.

En face, Sochaux a réalisé un exercice intéressant l'an passé, fini juste derrière les places de barragiste. Sur leur lancée, les Sochaliens réussissent une excellente entame cette saison. En effet, les hommes d'Omar Daf pointent à une très belle 2place au général, à seulement un point de Toulouse. Depuis le début de saison, les Lionceaux ont seulement perdu deux rencontres contre le Havre et Ajaccio. Solide, la formation sochalienne vient de remporter 3 de ses 4 derniers matchs face au Paris FC, Guingamp et Niort. En pleine confiance, Sochaux devrait prendre le dessus sur une formation ruthénoise pas au mieux lors des dernières semaines.