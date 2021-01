Pronostic Rodez Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Rodez et Sochaux

Promu l'an passé, Rodez s'était maintenu après avoir lutté toute la saison. Cette année, les hommes de Laurent Peyrelade sont de nouveau engagés dans la course au maintien. Le club ruthénien avait pourtant lancé sa campagne par un succès d'entrée face à Grenoble (1-0). En revanche de la 6à la 19journée, Rodez n'a pas connu la moindre victoire, et a glissé dans la zone de relégation. Combatifs, les Aveyronnais n'ont pas abdiqué et viennent d'enchaîner 6 journées sans la moindre défaite. L'accumulation de 4 matchs nuls n'avait pas permis aux Ruthéniens de se sortir de la zone rouge, au contraire des deux dernières victoires consécutives obtenues face à Pau et Caen. Rodez n'est pas sauvé pour autant mais compte 2 points d'avance sur la zone de relégation et a repris espoir avec sa dynamique actuelle. De plus, la formation aveyronnaise s'est qualifiée pour le prochain tour de Coupe de France.

De son côté, Sochaux a certainement abandonné ses derniers espoirs de play-offs d'accession suite à ses revers face à Troyes et Toulouse. Solide depuis le départ de saison, Sochaux est l'équipe ayant réalisé le plus de matchs nuls, à égalité avec… Rodez. A l'instar du club aveyronnais, le club doubiste s'est qualifié pour le prochain tour de Coupe de France où il retrouvera l'AS Saint-Etienne. Vaincus lors de leurs deux dernières journées de championnat, les Lionceaux espèrent relancer la machine en Aveyron. Ce duel entre champions des matchs nuls (10 nuls en 21 journées) devrait se finir sur un nouveau partage des points.