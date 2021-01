Pronostic Rodez Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez – Pau : maintien en jeu

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Rodez - Pau chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Ligue 2 est intéressante à tous les étages avec une bataille pour les play-offs d'accession à son paroxysme et une lutte intense pour le maintien qui concerne 7 équipes. Parmi elles, on retrouve Rodez et Pau qui s’affrontent ce samedi au Stade Paul-Lignon. Les Aveyronnais, promus l’an passé, ont beaucoup de mal cette saison, comme c'est souvent le cas lors du 2exercice. Actuellement, les hommes de Laurent Peyrelade occupent la 18place avec deux points de retard sur Nancy. En revanche, Rodez montre quelques signes d’amélioration lors des dernières journées, avec 5 matchs nuls obtenus face au Paris FC, Châteauroux, Le Havre, Niort et Nancy. Par contre, pour retrouver trace d’un succès, il faut remonter à fin septembre et à la réception du promu dunkerquois. Pas au mieux, Rodez s’appuie sur sa combativité pour accrocher des résultats et tenter de se sauver, à l’image du nul obtenu dans les arrêts de jeu à Nancy le week-end dernier.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Pau vit une première saison de Ligue 2 compliquée. Les hommes de Didier Tholot sont 19avec 4 points de retard sur Nancy, et 2 sur Rodez. Une défaite à Rodez les éloignerait encore plus d’un éventuel maintien. Le club du Béarn est dans une spirale négative avec 5 défaites et un nul lors des 6 dernières journées. De plus, Pau voyage mal avec un seul succès hors de ses bases, obtenu chez la lanterne rouge castelroussine. Solide lors des dernières journées et vainqueur à domicile d'un promu pour son dernier succès, Rodez pourrait décrocher une nouvelle victoire importante dans l’optique du maintien face à une formation paloise dans le dur et venant du National.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor d’Arsenalavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Rodez Pau encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !