Pronostic Rodez Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre Rodez et Niort

Promu l'an passé, Rodez est parvenu à se maintenir dans l'élite mais a dû lutter toute la saison. Pour ce nouvel exercice, les Ruthénois connaissent encore plus de difficultés avec une 19place au classement général. Les hommes de Laurent Peyrelade sont cependant toujours dans le coup, car ils comptent le même nombre de points que le premier non relégable, Nancy. Rodez a remporté deux rencontres depuis le début de saison, les deux fois à domicile : face à Grenoble lors de la 1journée et contre le promu dunkerquois. Les partenaires d'Ugo Bonnet, révélation ruthénoise l'an passé et enfant du club, ont fini l'année 2020 sur trois matchs nuls face au Paris FC (1-1), Châteauroux (1-1) et Le Havre (1-1), avec à chaque fois des buts de chaque côté.

De son côté, Niort a été l'un des grands bénéficiaires de l'arrêt inopiné de la saison dernière puisque le club était au plus mal l'an passé. Les Chamois sont restés en Ligue 2 grâce à une meilleure différence de buts. Cette saison, les Niortais sont calés dans le ventre mou du championnat avec 24 points, soit 10 de plus que le premier relégable. Les hommes de Sébastien Desabre se montrent irréguliers et n'ont plus été en mesure de remporter deux rencontres consécutives depuis début septembre. Excellent à domicile mais à la peine à l'extérieur en fin d'année, le club niortais a vu son match contre Valenciennes, qui devait être son dernier de 2020, être reporté suite à des cas de Covid au sein de l'effectif des Chamois. Pour cette rencontre, on devrait voir des buts de chaque côté comme lors des 4 dernières rencontres de Rodez face à une équipe niortaise qui a tout de même marqué sur 5 de ses 8 derniers matchs.