Pronostic Rodez Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Rodez – Le Havre verrouillé

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Rodez Le Havre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rodez dispute sa troisième saison consécutive en Ligue 2 et lutte encore pour son maintien. Lors des exercices précédents, les Ruthénois ont fait le taf en assurant leur place en L2 grâce à leur abnégation. Cette saison, la donne a changé puisque pas moins de 4 équipes seront reléguées. Actuellement, les hommes de Laurent Peyrelade se trouvent en 15e position avec une seule unité d’avance sur la relégation. Mal parti avec 4 matchs sans la moindre victoire, Rodez a retrouvé de sa solidité depuis quelques semaines, ne s’inclinant qu’à 2 reprises face à Metz et Amiens lors des 8 dernières journées. Dernièrement, la formation aveyronnaise est allée chercher le point du nul sur la pelouse de Guingamp (0-0) en match en retard. Le week-end dernier, Rodez a longtemps pensé décrocher la victoire à Pau mais s’est fait rattraper en fin de rencontre (2-2).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Le Havre est une des belles satisfactions de la saison. En effet, le club normand se trouve sur le podium de la Ligue 2 à la 3place à une seule unité du duo de leaders. Le HAC est sur une excellente dynamique de 9 rencontres sans la moindre défaite. Le déclic de la saison est intervenu lors du large succès face à St Etienne (0-6) à Geoffroy Guichard qui semble avoir fait prendre conscience aux Havrais de leur potentiel. Après avoir signé 4 victoires de rang le club normand a été stoppé dans sa progression par Dijon (0-0) mais s’est parfaitement repris le week-end dernier en explosant Bastia (3-0). Solide, la formation havraise reste sur 4 rencontres sans le moindre but encaissé. Cette rencontre entre une équipe de Rodez ayant marqué 10 buts sur les 11 premières journées et une solide formation du Havre devrait donner moins de 3 buts dans le match.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rodez Le Havre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !