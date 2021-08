Pronostic Rodez Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez continue de prendre des points à domicile face à Le Havre

Obligé de jouer ses premiers matchs à domicile de Ligue 2 à Toulouse il y a 2 ans lors de sa remontée, Rodez peut jouer dans son Stade Paul-Lignon depuis fin 2019. Jouant le maintien chaque saison, les Ruthéniens essaient de faire le plein de points à la maison. Ils sont d'ailleurs invaincus à domicile sur toute l'année 2021 et ont remporté leur premier match de la nouvelle saison dans leur stade (1-0 face à Pau). Sur ses deux autres matchs de ce début d'exercice, Rodez a pris une belle fessée en ouverture à Caen (4-0), mais est allé chercher un bon point à Dijon samedi dernier (1-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Le Havre a démarré la nouvelle saison avec 1 victoire, 1 match nul et 1 défaite, et semble parti pour continuer dans son irrégularité après une trop modeste 12place de Ligue 2 décrochée en mai dernier. Le club normand n'a pas fait des folies sur le marché des transferts et compte toujours beaucoup sur Paul Le Guen pour l'aider dans ses objectifs. Lors de la 1journée, le HAC a concédé un nul à domicile dans son stade Océane face à une formation guingampaise en reconstruction (0-0). Ensuite, en déplacement à Dijon (Bonal est en travaux) pour affronter Sochaux, Les Havrais se sont imposés contre le cours du jeu sur un doublé de leur buteur Khalid Boutaïb (0-2). Pas totalement guéris, Le Havre s'est fait battre samedi dernier à domicile par le Paris FC, leader de cette L2 (1-2). Toujours costaud à domicile, Rodez peut profiter de l'irrégularité havraise pour prendre 3 points déjà importants.