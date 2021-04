Pronostic Rodez Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez – le Havre : un nul qui satisfait tout le monde

Respectivement en 12e et 13e position au classement, Rodez et le Havre comptent 4 points d'avance sur le premier relégable à 4 journées de la fin. Ces deux formations ne sont donc pas sauvées et encore en quête de quelques points. Les Ruthénois ont connu un départ laborieux mas ont parfaitement réagi pour sortir de la zone rouge. Très costaud dans son stade, Rodez reste sur 9 réceptions sans la moindre défaite, avec 4 victoires pour 5 nuls. Lors des dernières journées, les Aveyronnais ont souffert pour s'imposer mais ont au moins assuré le point du nul face à Guingamp, Chambly, le Paris FC et en milieu de semaine chez la lanterne rouge, Châteauroux. Contre la Berrichonne, les hommes de Laurent Peyrelade ont ouvert le score mais n'ont pas su tenir le score (1-1). De son côté, Le Havre reste sur une prestation intéressante à Clermont (1-1) où la formation normande a pris un point face à un candidat à la montée. En revanche, les hommes de Paul Le Guen doivent nourrir quelques regrets car ils avaient ouvert le score et se trouvaient en supériorité numérique, lorsque les Clermontois ont égalisé. Les Havrais n'ont pas joué en milieu de semaine car leur adversaire, Toulouse, était engagé en quart de finale de la Coupe de France. Le club normand reste sur trois matchs nuls face à Auxerre, Ajaccio et Clermont. Dans cette confrontation entre équipes assez proche qui enchaîne les scores de parité en ce moment, on pourrait voir les deux équipes se quitter sur un nouveau match nul (Rodez est l'équipe ayant réalisé le plus de nuls en Ligue 2, tandis que le Havre est 4e à ce classement).