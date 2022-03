Pronostic Rodez Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp accroche Rodez

Auteur d'une première partie d'exercice intéressant, Rodez marque le pas depuis de nombreuses journées, un peu à l'image d'Angers en Ligue 1. La formation aveyronnaise est sur une spirale négative de pas moins de 11 journées sans la moindre victoire. Rodez n'a plus remporté la moindre victoire en Ligue 2 depuis le 3 décembre et la réception de Nîmes (1-0). Le mauvais passage vécu par les hommes de Laurent Peyrelade les a fait reculer en 16position avec désormais un seul point d'avance sur la zone rouge. Alors qu'elle aurait pu valider son maintien assez tôt, le club ruthénois va vivre une fin de saison stressante avec le spectre d'une potentielle relégation. L'urgence est de mise pour Rodez qui se doit de prendre rapidement des points. Après deux défaites face à Ajaccio et Auxerre qui visent la montée, Rodez a concédé le nul chez le relégable Grenoble samedi (0-0). En face, Guingamp est également concerné pour le maintien puisque l'En Avant ne dispose que de 5 unités d'avance sur Quevilly Rouen, premier relégable, et 4 sur son adversaire du jour. Les Bretons vivent une saison de transition avec le novice Stéphane Dumont à leur tête. Lors des dernières semaines, les Guingampais se sont montrés nettement plus solides que Rodez, ne perdant qu'une seule fois lors des 6 dernières journées sur la pelouse de Sochaux (1-0). Le week-end dernier, les Bretons ont dû se contenter du match nul face à Quevilly Rouen (1-1). Perdant peu, les Guingampais devraient ramener un résultat de Rodez qui n'arrive plus à gagner le moindre match, dans une nouvelle rencontre avec moins de 4 buts.