Pronostic Rodez Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp va chercher un résultat à Rodez

Guingamp va chercher un résultat à Rodez

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rodez Guingamp :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le cadre de la 12journée, Rodez accueille l’En-Avant Guingamp. Promu l’an passé, le club ruthénien avait réussi à se maintenir en luttant toute la saison. Comme Chambly, Rodez vit un deuxième exercice nettement plus compliqué. L’équipe de Laurent Peyrelade occupe la 18place avec 10 points. Rodez reste surtout sur 6 matchs sans la moindre victoire. En revanche, les deux seuls succès obtenus l’ont été à domicile face à Grenoble lors de la 1journée et contre le promu dunkerquois (2-1). Lors de la dernière journée précédente, Rodez est allé prendre un bon point à Valenciennes, qui affiche un bon bilan à domicile.chezjusqu’au 3 décembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’En-Avant Guingamp est l’une des grandes déceptions de la saison en Ligue 2. Les Bretons occupent actuellement la 13place et mains comptent que 5 points de retard sur Troyes, 5e et dernier barragiste. Le mauvais départ des Guingampais a été fatal à Sylvain Didot, qui a été remplacé par Bazdarevic. L’arrivée de l’ancien coach du Paris FC n’a pas changé grand-chose dans la dynamique du club breton qui perd tout de même moins. Les Guingampais restent sur trois matchs nuls face à Sochaux, Clermont et Ajaccio. Pour ce match, les Bretons partent légèrement favoris et semblent en mesure d’accrocher au moins un nul.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Rodez Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !