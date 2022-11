Pronostic Rodez Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble va chercher un résultat à Rodez

Depuis son retour en Ligue 2, Rodez a été obligé de lutter âprement pour son maintien. Ce nouvel exercice devrait être du même acabit avec les 4 descentes de fin de saison. Actuellement, le club aveyronnais occupe la 1place de relégable avec le même nombre de points que le promu Annecy. Depuis l'entame de ce nouvel exercice, la bande à Laurent Peyrelade n'a remporté que deux rencontres, à chaque fois en déplacement à Bastia et au Paris FC. En revanche, la formation aveyronnaise est l'une des équipes qui a enregistré le plus de matchs nuls (6 en 13 rencontres). Après avoir justement signé 3 nuls de suite, Rodez s'est incliné lors de la dernière journée à Caen (2-0).

En face, Grenoble a connu 6 mois catastrophiques l'an passé mais a relevé la tête suite à la prise en main de l'équipe par Vincent Hognon. L'ancien entraîneur messin poursuit son bon travail puisque le club isérois se montre performant lors de ce nouvel exercice. En effet, le GF38 occupe la 5place du classement avec seulement 4 points de retard sur la 2place qui permet de monter en Ligue 1. Sur une excellente dynamique, Grenoble vient de s'imposer lors des 3 dernières journées face à Laval, Niort et Valenciennes. Le week-end passé, les Grenoblois ont fait le taf en Coupe de France pour prendre le dessus sur Illzach Modenheim (1-4). Solide depuis le début du championnat, Grenoble devrait ramener au moins un point face à une équipe de Rodez qui n'a toujours pas gagné à domicile.