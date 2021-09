Pronostic Rodez Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez se rachète face à Grenoble

Rodez dispute sa troisième saison consécutive en Ligue 2. La formation aveyronnaise a dû lutter pour se maintenir lors des précédents exercices mais avait montré des signes de progression l'an passé en se montrant plus régulier dans ses performances. Cette saison, les hommes de Laurent Peyrelade ont connu une entame convenable qui leur permet d'occuper la 9place du classement. Battu d'entrée à Caen (0-4), Rodez s'est ensuite repris en signant une série de 6 matchs sans la moindre défaite avec 3 succès (Pau, Valenciennes et Amiens) et 3 nuls (Dijon, Le Havre et Dunkerque). En revanche, les Ruthénois viennent de s'incliner lors des deux dernières journées face à deux formations qui visent la montée en Ligue 1, Ajaccio (0-2) et Auxerre (1-0). Plutôt à l'aise face à des adversaires à sa portée, Rodez semble en mesure de repartir de l'avant ce week-end face à Grenoble.

De son côté, Grenoble avait été l'une des belles surprises de la saison passée en décrochant les play-offs, où la formation iséroise s'était inclinée face à Toulouse. Avec le départ d'Hinschberger à Amiens, le GF38 a débuté un nouveau cycle sous les ordres de l'italien Jacobacci. Après des débuts difficiles avec 4 journées sans le moindre succès, Grenoble s'est repris grâce à ses prestations à domicile. En effet, la formation iséroise s'est imposée lors des 3 dernières réceptions face à Quevilly Rouen (2-0), Nîmes (2-1) et en milieu de semaine contre Nancy (4-1). Face aux Lorrains, les Grenoblois ont fait preuve d'un formidable état d'esprit pour s'imposer en infériorité numérique. En revanche, en déplacement, le GF38 reste sur 4 défaites. Solide depuis le départ de cette saison, Rodez semble en mesure d'accrocher au moins le nul face à une équipe grenobloise incapable de gagner le moindre match en déplacement.