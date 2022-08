Pronostic Rodez FC Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz va chercher la victoire à Rodez

Depuis sa montée en Ligue 2, Rodez doit âprement lutter pour son maintien. Ce nouvel exercice semble partir sur des bases similaires puisque la formation aveyronnaise occupe seulement la 17place avec 5 points au compteur. La Ligue 2, comme la L1, verra 4 clubs être relégué à la fin de la saison, ce qui complique la mission des hommes de Peyrelade. Pour lancer cette nouvelle saison de championnat, Rodez a connu une entame compliquée avec des nuls contre Quevilly Rouen (0-0) et Annecy (2-2) pour des revers face à Bordeaux (0-3) et le Nîmes Olympique (1-0). En revanche, les Ruthénois ont retrouvé des couleurs le week-end dernier en s'imposant contre Bastia à Furiani (0-2) grâce à Depres et Far. Ces 3 points ont certainement redonné de la confiance aux hommes de Laurent Peyrelade à l'orée d'affronter une équipe messine qui joue la montée en Ligue 1.

De son côté, le FC Metz a connu une saison dernière catastrophique, ponctuée par une relégation logique. Le club a connu de multiples changements à l'intersaison avec les départs de plusieurs joueurs mais aussi celui de Frédéric Antonetti. Le technicien corse a été remplacé par l'expérimenté roumain Boloni. Bien parti avec un très beau succès sur Amiens (3-0), le club lorrain a ensuite buté sur des Caennais qui jouent également la montée (1-0). Victorieux derrière de Valenciennes (2-0) à St Symphorien, le club messin n'a pas su enchainer avec un nul à Laval (3-3) et un revers le week-end dernier à domicile contre Dijon (1-2) qui vise également la Ligue 1. En difficulté face aux grosses cylindrées, le FC Metz fait en revanche le taf face à des formations à sa portée et devrait être en mesure de ramener les 3 points de Rodez.