Pronostic Rodez Dunkerque : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Rodez sur une bonne série face à Dunkerque

Rodez débute sa 3e saison consécutive en Ligue 2 avec pour objectif de se maintenir. Les Aveyronnais ont assuré l'essentiel lors des deux premiers exercices en connaissant des hauts et des bas mais en restant le plus solide à domicile. Pour ce nouvel exercice, les Ruthénois ont connu une entame catastrophique en s'inclinant lourdement sur la pelouse du stade Malherbe de Caen (4-0). Ensuite, les Aveyronnais ont bien réagi en dominant Pau (1-0), et en obtenant des matchs nuls contre Dijon (1-1) et le Havre (0-0). Le week-end dernier, Rodez a signé une très belle prestation sur le terrain de Valenciennes avec un large succès (1-4). Ces bonnes prestations permettent à la formation aveyronnaise d'occuper une belle 9e place du général avec 8 points au compteur. Depuis le début de saison, le milieu de terrain Ludovic Buades s'est mis en évidence en inscrivant 3 buts.

De son côté, Dunkerque a été promu l'an passé et est parvenu à se maintenir. Les Nordistes ont connu un exercice compliqué mais ont atteint leur objectif. Romain Revelli a succédé à Fabien Mercadal durant l'intersaison et connaît des débuts laborieux. En effet, après 5 journées de championnat, la formation nordiste ne compte qu'un seul point. A la suite de son nul en ouverture face au promu Quevilly Rouen (1-1) lors de la première journée, Dunkerque a ensuite perdu les 4 journées suivantes face au Paris FC (2-1), Niort (2-1), Sochaux (1-0) et Nîmes (0-2). Les dynamiques des deux formations sont totalement différentes et la balance devrait donc pencher du côté de Rodez, qui aura en plus le soutien de son public.