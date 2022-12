Pronostic Rodez Dijon : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon peut l'emporter à Rodez

Pour sa 4saison de suite dans l'élite, Rodez ne déroge pas à la règle et continue de devoir batailler pour son maintien à ce niveau. D'ailleurs, le Raf connaît sans doute son pire exercice depuis son accession au monde professionnel puisqu'il se trouve à une très inquiétante 18place au classement avec un faible total de 15 points pris en 16 journées. Peu à leur aise dans ce championnat, les joueurs du Piton se sont inclinés à 3 reprises lors des 4 dernières journées. Défaits par Caen (2-0) et Grenoble (0-1), ils avaient juste pu partir en vacances sur une bonne note après avoir battu les Verts (0-2), lanternes rouges. Mais ils sont vite retombés dans leurs travers après s'être inclinés à Sochaux lundi soir (1-0) pour la première de leur nouvel entraîneur.

Dijon, de son côté, a également vécu une première partie de saison plutôt délicate. Attendu parmi les meilleures équipes du championnat capables de jouer sa carte dans la course à la montée, le DFCO s'est totalement manqué au point maintenant de devoir maintenant prendre des points pour accroître son avance sur la zone de relégation. La faute à une terrible série de rang de 10 rencontres sans la moindre victoire. Heureusement pour eux, les Bourguignons semblent avoir pleinement profité de la nouvelle phase de préparation pour reprendre leurs esprits. Preuve en est, ils n'ont fait qu'une bouchée de Laval en début de semaine pour repartir du bon pied (5-0) avec un but de Le Bihan, un autre de Xande Silkva, et un doublé de Soumaré. Après cette victoire marquante qui a vu ses attaquants reprendre confiance, Dijon tentera de réaliser une belle seconde partie de saison qui pourrait commencer à prendre forme sur le terrain de Rodez.