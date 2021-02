Pronostic Rodez Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont confirme à Rodez

En obtenant un point sur le terrain de Dunkerque (0-0) en milieu de semaine, Rodez a confirmé son titre de champion des matchs nuls en Ligue 2. En effet, le club ruthénien a partagé les points à 12 reprises lors des 23 journées disputées. Cet abonnement au score de parité ne permet pas à Rodez de progresser au classement, qui se retrouve du coup menacé. Avec 24 points, la bande à Peyrelade possède seulement 2 points d’avance sur le premier relégable. Sur les 13 dernières journées, Rodez affiche un bilan de 2 victoires, 9 nuls et 2 défaites. Les Aveyronnais se sont en plus qualifiés pour le prochain tour de Coupe de France en s’imposant contre Pau.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Clermont a un coup à jouer cette saison. Stoppé dans son élan l’an passé par l'arrêt des compétitions, le club auvergnat semble capable de jouer le coup pour la montée directe en Ligue 1. Les hommes de Gastien ont perdu une rencontre importante le week-end dernier face à Toulouse au Stadium (3-2). Ce duel avait cependant confirmé les bonnes dispositions auvergnates qui avaient tenu tête au TFC, désormais favori numéro 1 pour l’accession en Ligue 1. En milieu de semaine, le CFA avait l’opportunité de se racheter lors de la venue du leader troyen. Les Auvergnats n’ont pas laissé passer leur chance et ont signé une 7victoire consécutive au Montpied face à l’ESTAC (2-1). Ce succès permet à Clermont de revenir à distance des 2 premiers, Toulouse et Troyes, qui s’affrontent lors de cette journée. En pleine bourre, Clermont a les armes pour se sortir du piège ruthénien.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rodez Clermont détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !