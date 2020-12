Pronostic Rodez Châteauroux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez – Châteauroux : maintien en jeu

Promu l'an passé, Rodez était parvenu à se maintenir en luttant toute la saison. Pour ce deuxième exercice, comme souvent, la mission est encore plus compliquée puisque le club ruthénien occupe la 19place du classement après 15 journées, à égalité avec les deux autres relégables, Chambly et Châteauroux. En revanche, le club aveyronnais est toujours dans le coup pour se maintenir puisque le 15du classement ne compte que 2 points de plus. A l'occasion de la réception de la Berrichonne, les hommes de Laurent Peyrelade pourraient effectuer une belle opération dans le cadre du maintien. Rodez n'a plus remporté de rencontres depuis fin septembre et la réception de Dunkerque (2-1). En revanche, les Ruthéniens ont montré quelques signes d'améliorations lors des dernières journées, avec 3 nuls lors des 5 dernières rencontres.

De son côté, la Berrichonne de Châteauroux est également dans le dur et reste sur trois défaites d'affilée. 18de Ligue 2, le club castelroussin n'a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de ces revers face à Grenoble, Dunkerque et Toulouse. Cette mauvaise passe a poussé les dirigeants de Châteauroux à se séparer de Nicolas Usaï, leur coach, et qui sera remplacé temporairement par Saragaglia. En déplacement, la Berrichonne possède l'un des pires bilans de la Ligue avec 5 points récoltés. Depuis leur victoire de la 1journée à Ajaccio, le club du Berry a seulement réussi à accrocher deux nuls loin de ses bases. Pour cette rencontre importante pour le maintien, Rodez semble la formation la mieux placée pour s'imposer.