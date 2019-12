Pronostic Rodez Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Caen sur sa lancée à Rodez !

Promu cette saison et porté par l'euphorie de la montée, Rodez avait réussi ses débuts en Ligue 2 mais le club entraîné par Laurent Peyrelade connaît depuis quelques semaines des difficultés. En championnat, les Ruthéniens restent sur 5 défaites de suite. Sur les dix dernières journées, Rodez compte 2 victoires pour 8 défaites. Ces contre-performances ont repoussé Rodez à la 14place du classement, avec 3 points d'avance sur la zone de relégation. Rodez reste en plus sur deux défaites à domicile, face à Lens et Le Havre.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Caen a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Pascal Dupraz. Le club normand vient d'enchaîner 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Les Caennais se sont aussi qualifiés le week-end dernier pour les 32de finale de la Coupe de France en dominant Chartres le week-end dernier. En Ligue 2, les récentes performances ont permis au club de s'éloigner de la zone rouge, 12avec 5 points d'avance sur le Paris FC, 18. Depuis le départ de ce nouvel exercice, Caen s'est montré costaud en déplacement et ne s'est incliné qu'à deux reprises, face à Grenoble et Troyes. Pour ce match, nous voyons un Caen en pleine confiance s'imposer face à Rodez, dans le dur.