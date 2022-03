Pronostic Rodez Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enchaîne contre Rodez

La lutte pour le maintien bat son plein en Ligue 2 puisque les dernières formations sont très proches les unes des autres. Quatorzième du classement, le club aveyronnais ne compte que 3 points d'avance sur Dunkerque, premier relégable. Les Ruthénois ne sont pas dans la forme de leur vie comme le montrent leurs derniers résultats. En effet, le club aveyronnais reste sur 8 journées sans le moindre succès. Lors des dernières journées, Rodez s'est incliné par deux fois en déplacement sur les pelouses de Dunkerque (2-0) relégable, et sur celle d'Ajaccio (2-1) qui joue la montée en Ligue 1. A domicile, les hommes de Laurent Peyrelade ne sont pas au mieux avec 3 nuls et une défaite lors des 4 dernières réceptions. Dans une dynamique inverse, Auxerre vient de se relancer en remportant difficilement ses deux derniers matchs face à Niort (0-1) et Quevilly Rouen (1-0). Dominateurs lors de ces deux rencontres, les Auxerrois sont parvenus à résister défensivement, ce qui n'était pas l'une des forces du club bourguignon depuis l'entame de cet exercice. Les hommes de Jean-Marc Furlan se trouvent en 4position à 9 points du leader toulousain mais surtout avec 7 points d'avance sur le Havre, 6. L'AJA avait raté les playoffs l'an passé suite à une très mauvaise dernière ligne droite. La formation bourguignonne ne veut pas revivre telle aventure et compte également sur le réveil de son buteur Charbonnier, muet depuis 4 journées. Focalisé sur les playoffs, Auxerre pourrait réussir un coup en enchaînant une troisième victoire consécutive en Ligue 2 en dominant une équipe de Rodez, incapable de gagner un match depuis la mi-décembre.