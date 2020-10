Pronostic Rodez Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enchaine enfin un 2e victoire de rang face à Rodez

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Rodez - Auxerre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu l’an passé, Rodez a réussi à se maintenir en Ligue 2 grâce à quelques bonnes séries de résultats. La bande à Laurent Peyrelade s’attend à un second exercice nettement plus compliqué, comme c'est souvent le cas pour les promus. Après 8 journées, le club aveyronnais est d'ailleurs seulement 17avec un petit point d’avance sur la zone rouge. La saison avait pourtant bien débuté puisque les Ruthéniens s’étaient imposés à domicile face à Grenoble (1-0). Plutôt cohérent lors des premières journées, Rodez a pris des points face à Pau et Sochaux et a signé une précieuse victoire face au promu dunkerquois (2-1). Depuis ce succès, les partenaires d’Hugo Bonnet ont aligné trois défaites de rang face à Clermont, Troyes et Toulouse, sans avoir marqué le moindre but.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Entraîné par Jean Marc Furlan, spécialiste des montées dans l’élite, Auxerre se montre ambitieux cette saison. Les Bourguignons occupent actuellement la 10place du classement mais ne comptent que 2 points de retard sur le 2. Depuis le départ de la saison, Auxerre n’est pas parvenu à enchaîner deux victoires de rang pour créer une dynamique. Les Auxerrois sont actuellement sur un rythme de victoires à domicile pour des défaites à l'extérieur même si le club avait réussi à dominer Châteauroux à Gaston-Petit lors du 1er de ses 3 déplacements cette saison. A l’Abbé-Deschamps, l’AJA a trouvé son rythme de croisière et vient de dominer avec la manière Ajaccio (5-1) et Chambly (4-0). Ce déplacement à Rodez, face à une équipe en difficulté comme Châteauroux, semble idéal pour des Bourguignons désireux de se rapprocher du podium.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Rodez Auxerre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !