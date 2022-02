Pronostic Rodez Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens sur sa lancée à Rodez

Dans une Ligue 2 où la lutte pour le maintien bat son plein, une mauvaise série de résultats vous met rapidement sous pression. Rodez, auteur d’une première partie d’exercice convenable, s’en rend compte puisque le club aveyronnais a glissé rapidement de la première moitié du classement à la 14place. Les Ruthénois possèdent désormais seulement 4 points d’avance sur Grenoble, première équipe relégable. Depuis le 3 décembre, les hommes de Laurent Peyrelade n’ont plus gagné la moindre encontre. En effet, Rodez a disputé 7 journées de championnat pour un bilan de 4 nuls et 3 défaites. Le week-end dernier, les Aveyronnais ont même relancé le relégable Dunkerque (2-0) qui retrouve également espoir dans l’optique du maintien.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Amiens est sur une dynamique totalement opposée. En effet, le club picard a connu une entame poussive mais a retrouvé des couleurs depuis plusieurs semaines. Ce bon passage a permis aux hommes de Philippe Hinschberger de quitter la zone de relégation. Actuellement, Amiens se trouve en 11position avec également 4 points d’avance sur Grenoble. Très intéressants lors des dernières journées, les Picards ont enregistré des matchs nuls face à Quevilly Rouen (1-1) et Sochaux (1-1), mais ont aussi signé de très belles victoires face à Guingamp (3-0) et Niort (3-1). Sur leur lancée, les Amiénois devraient au moins accrocher le nul à Rodez.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rodez Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !