Pronostic Rodez Ajaccio : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre Rodez et Ajaccio

Dans une Ligue 2 indécise et très serrée lors de ce début d'exercice, Rodez et Ajaccio s'affrontent pour un match important en vue du maintien. Promu l'an passé, le club aveyronnais a assuré l'essentiel, à savoir son maintien en Ligue 2. Comme souvent pour une équipe fraichement promue, la seconde année est compliquée. Après 9 journées, la bande à Laurent Peyrelade occupe la 16place du classement avec seulement 2 points d'avance sur le premier relégable, qui n'est autre qu'Ajaccio. Rodez, comme l'an passé, se montre irrégulier et n'arrive pas à créer une dynamique de résultats. En revanche, lors de la dernière journée, les Ruthénois ont tenu tête à une ambitieuse formation auxerroise (2-2), avec un but du meilleur buteur local Ugo Bonnet. Les Ruthéniens sont conscients qu'ils vont devoir lutter pour se maintenir et prendre un maximum de points à domicile.

En face, l'AC Ajaccio était dans le coup pour les barrages d'accession la saison passée mais l'arrêt inattendu de la saison a coupé court aux espoirs corses de retrouver l'élite. Ce début de saison montre que le club ajaccien n'a toujours pas digéré cette décision. Les hommes d'Olivier Pantaloni occupent donc une décevante 18place. Mal parti, Ajaccio réussit quelques coups comme face à Dunkerque ou Clermont mais n'arrive pas à enchainer. Victorieux des Clermontois en Auvergne, les Corses ont ensuite été balayés à domicile par Troyes. Cette opposition entre deux des pires défenses de Ligue 2 en gros manque de points pourrait nous offrir des buts de chaque côté.