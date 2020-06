Pronostic Rizespor Galatasaray : Analyse, prono et cotes du match de Super Lig turque

Galatasaray bat Rizespor pour se rapprocher du duo de tête

Profitez de 100€ chez ParionsSport peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Rizespor Galatasaray :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette saison en Turquie, ce sont les équipes souvent dans l’ombre des 3 mastodontes du championnat (le Fernerbahçe, le Besiktas ainsi que le Galatasaray), qui font la course en tête. Ainsi, on retrouve le Trabzonspor à la tête du championnat (53 points), accompagné par le Basaksehir d’Istanbul. Galatasray se situe à la 3place, juste derrière ses deux équipes, avec seulement 3 points de retard alors qu’il reste encore 8 journées à disputer en Turquie. Dans l’objectif de remonter au classement, le club stambouliote devrait s’inspirer de sa très bonne série de 10 matchs sans défaite (8 victoires – 2 défaites) juste avant la pause du championnat.chezpeu importe si votre pari est gagnant ou perdant⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le promu du Caykur Rizespor espère disputer une année supplémentaire dans l’élite du football turc. Seizième du classement avec 25 points, les Éperviers de la mer Noire occupent virtuellement la place de premier relégable du championnat. Une situation inconfortable précipitée par une série de mauvais résultats juste avant la pause. Défait à 4 reprises (Besiktas, Gaziantep, Istanbul BB et Trabzonspor), les joueurs de la province de Rize ont ensuite tenu le point du nul lors de la réception d’Alanysapor, avant de chuter de nouveau à deux reprises (MKE, Goztepe). Le promu n’a plus remporté le moindre match depuis le 20 janvier 2020 (victoire 2-0 Genclerbirligi) et devrait logiquement céder face à Galatasaray.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 100€ SANS CONDITIONS- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner(160€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 100€ pour continuer à parieravecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Rizespor Galatasaray détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !