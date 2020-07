Pronostic Rio Ave Santa Clara : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Rio Ave rêve de C3 face à Santa Clara

de Liga Nos, Rio Ave veut aller chercher le top 5 pour aller chercher une qualification historique en C3. Le club de l'ancien Lillois Carlos Mané n'est qu'à 1 point de Famalicao. Costaud sur les 5 dernières journées (3 victoires, 1 nul et 1 défaites), Rio Ave reste sur 2 succès à domicile, face à Portimonense et Braga.

En face, Santa Clara est 10e et ne peut plus rien craindre ni espérer en cette fin de saison. Cela se voit puisque le club lâche prise en ce moment. Mise à part cette dernière victoire à domicile face à la lanterne rouge du classement déjà reléguée Aves, Santa Clara a perdu ses 3 autres dernières rencontres : contre le Sporting, Maritimo et Boavista (à chaque fois 1-0). A domicile et avec un objectif en tête, Rio Ave devrait pouvoir s'imposer.