Pronostic Rio Ave Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Milan AC va chercher sa qualif chez le Rio Ave

Ce jeudi, les barrages d’Europa League vont livrer leur verdict. Au programme, on retrouve un intéressant Rio Ave – Milan AC. Les Portugais se sont qualifiés pour ces barrages en terminant en 5position de leur dernier championnat, derrière les 4 « gros » : dans le désordre Braga, Sporting, Benfica et Porto. Lors des premiers tours de barrages, les Portugais se sont qualifiés en allant s’imposer à l’extérieur, à Borac Banja Luka (0-2) et surtout à Besiktas (1-1, victoire aux tirs aux buts). En championnat, Rio Ave a signé deux nuls face à Tondela (1-1) et le Vitoria Guimaraes (0-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Milan AC semble retrouver progressivement un niveau digne d’une équipe de cette stature. Le tournant a certainement été le retour de Zlatan Ibrahimovic au sein du club lombard. Depuis son arrivée au milieu de l’hiver, le Milan enchaine les bonnes performances et a réussi à se qualifier pour ces barrages d’EL. Sur leur lancée, lesont parfaitement débuté en Serie A avec deux victoires face à Bologne (2-0) et à Crotone (2-0). La mauvaise nouvelle pour Stefano Pioli est l’absence du géant suédois, positif au Covid, mais ses hommes ont répondu présent à Crotone. L’ancien coach de la Viola possède un large effectif avec des éléments de qualité comme les Rebic, Leao, Kessie, Tonali ou Bennacer. Lors des tours précédents, les Milanais ont disposé des Irlandais des Shamrock Rovers (0-2) et des Norvégiens de Bodo/Glimt (3-2). Pour cette rencontre, le Milan AC, en pleine forme, devrait s’imposer et se qualifier pour la phase finale de l’Europa League.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rio Ave Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !