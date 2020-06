Pronostic Rio Ave Ferreira : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Rio Ave dans la continuité face à Aves

Assuré de se maintenir en Liga Nos, Rio Ave a maintenant l'objectif d'aller chercher une qualification historique pour la prochaine Ligue Europa. Un rêve devenu possible grâce à une deuxième partie de saison exceptionnelle. Devant Porto, Benfica ou encore Braga, c'est bien le club de Rio Ave qui a récolté le plus de points lors des 9 derniéres journées. Avec 6 victoires pour 3 matchs nuls sur cette période, l'équipe de Carlos Mané (ex-Sporting) est devenue un rouleau compresseur. En face, c'est un peu plus compliqué pour le Paços de Ferreira cette saison. Avec 22 points au compteur, la bande du coach Pepa occupe la seizième place du classement de Liga Nos, à 3 petits points du premier relégable, Portimonense (19). La situation est urgente mais heureusement pour l'ancien Vasco de Gama que l'équipe avait battu Famalicao (2-1) et le Desportivo Aves (3-1) juste avant la pause. Ce match est très important pour Paços de Ferreira mais Rio Ave demeure une équipe redoutable depuis quelques mois et elle devrait logiquement s'imposer à la maison malgré le huis clos.