Pronostic République Tchèque Portugal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Le Portugal domine la République Tchèque

La République Tchèque a été l'une des agréables surprises du dernier Championnat d'Europe en accrochant un quart de finale face au Danemark. Malheureusement pour eux, les Tchèques n'ont pas su enchainer lors des barrages de qualification pour le prochain Mondial en s'inclinant lors des prolongations face à la Suède. Auteur d'une excellente entame en Ligue des Nations avec une victoire face à la Suisse (2-1) et un nul contre l'Espagne (2-2), la République Tchèque a ensuite perdu le pied en s'inclinant en déplacement au Portugal (2-0) et lors du retour contre l'Espagne (2-0). Actuellement, la sélection tchèque occupe la 3place avec 3 points de retard sur les Lusitaniens et 4 sur la Roja. Ce vendredi, la Tchéquie abat l'une de ses dernières cartes pour tenter de remporter le groupe.

En face, le Portugal n'a pas réussi à conserver sa couronne européenne en étant éliminé dès les 8de finale par la Belgique lors de l'Euro 2020. Ensuite, laa été contrainte de disputer les barrages pour la Coupe du Monde puisqu'elle avait fini 2de son groupe derrière la Serbie. Lors de ces matchs à élimination directe, le Portugal s'est tdéfait de la Turquie (3-1) et de la Macédoine du Nord (2-0). Soulagé par cette qualification, le Portugal a très bien lancé sa Ligue des Nations en arrachant le nul en Espagne (1-1), avant de remporter ses deux matchs à domicile face à la Suisse (4-0) et la République Tchèque (2-0). En revanche, la sélection lusitanienne s'est fait surprendre lors de la dernière journée en s'inclinant en Suisse (1-0), ce qui lui a fait perdre sa première place. La donne est simple pour le Portugal puisqu'une victoire lui offre une finale de groupe à disputer contre l'Espagne. Pour atteindre cet objectif, lacompte sur les Ruben Dias, Cancelo, Mendes, Bernardo Silva, Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix ou Diogo Jota. De plus, Rafael Leao, impressionnant au Milan AC, est également là. Déterminé à s'offrir une finale du groupe face à l'Espagne, le Portugal pourrait s'imposer face à une République Tchèque trop irrégulière.