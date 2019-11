Pronostic République Tchèque Kosovo : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Qualif en jeu entre la République Tchèque et le Kosovo !

L'Angleterre est quasiment assurée de prendre un des deux tickets pour l'Euro dans le groupe A. La République Tchèque et le Kosovo, respectivement 2e et 3e, sont seulement séparés d'un point et jouent lors de ce match leur qualification pour le prochain championnat d'Europe. Le succès obtenu face aux Anglais lors des matchs d'octobre a totalement relancé la sélection tchèque. Pour cet affrontement face au Kosovo, le sélectionneur Silhavy n'a pas appelé Patrick Schick, en mal de temps de jeu et souvent blessé depuis son départ estival à Leipzig. Les Tchèques pourront néanmoins compter sur le redoutable duo Ondrasek-Krmencik (8 buts en 22 sélections pour Krmencik, 1 but en 2 sélections pour Ondrasek qui sort d'une belle saison avec Dallas) pour mettre à mal la défense kosovare.

Le Kosovo est certainement l'une des plus belles surprises de ces qualifications. Nation récente du football, la formation dirigée par le fantasque suisse Bernard Challandes est toujours en course pour l'Euro 2020 et propose aussi un jeu très plaisant. Les Kosovars prennent de nombreux risques offensivement, ce qui leur a permis de marquer lors de tous leurs matchs des éliminatoires. A l'aller, les partenaires de Berisha s'étaient d'ailleurs imposés face à la République Tchèque (2-1) et sont dans l'obligation de renouveler cette performance pour pouvoir espérer se qualifier. Cette rencontre s'annonce ouverte et des buts sont à prévoir de chaque côté comme lors de 5 des 6 matchs du Kosovo lors de ces qualifications.