Pronostic République Tchèque Brésil : Analyse, prono et cotes du match amical international

Le Brésil doit se racheter face à la République tchèque

La République tchèque a connu un début d'éliminatoires pour l'Euro 2020 très compliqué. Humiliée 5-0 par l'Angleterre à Wembley, la République Tchèque a l'opportunité de se reprendre avec ce match de prestige face au Brésil. Deuxièmes de leur groupe de Ligue des nations derrière l'Ukraine, les Tchèques ont vu tout l'écart qui les séparait d'une nation majeure sur ce match face à l'Angleterre. Si depuis son formidable parcours à l'Euro 96, la République Tchèque ette comptait toujours quelques éléments dans les meilleurs clubs du monde, la formation de Jaroslav Silhavy manque aujourd'hui de talents. Depuis la retraite de Rosicky, le football tchèque est dans un passage délicat. Patrik Schick évolue certes à la Roma mais il n'arrive pas à s'imposer dans la club de la Louve.

Les Tchèques vont affronter une formation du Brésil handicapée par l'absence de son meilleur joueur Neymar, blessé avec le PSG. Les hommes de Tite n'ont en effet pas été en mesure de prendre le dessus sur la formation désormais dirigée par Dely Valdes. En l'absence de Neymar, Coutinho avait les clés du jeu et a confirmé ses difficultés actuelles. Tite, sans doute déçu de sa défense qui a pris un but sur l'un des rares tirs cadrés du Panama, va a priori relancer une charnière Thiago Silva - Marquinhos 100% parisienne.