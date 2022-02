Pronostic Rennes Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enfonce Troyes

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Rennes - Troyes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Très bon lors de la première partie de saison, le Stade Rennais connaît une reprise poussive. Les Bretons n’ont toujours pas enchaîné deux succès consécutifs depuis le début d’année. Surpris à Nancy en Coupe de France pour leur première de 2022, les hommes de Genésio se sont ensuite inclinés au bout du temps additionnel face à Lens (0-1) en L1. Le club rennais a retrouvé de sa superbe dans son Roazhon Park en explosant les Girondins de Bordeaux (6-0) avant de couler en déplacement sur la pelouse de Clermont (2-1) alors que les Rennais avaient le match en main. Ensuite, la bande à Génésio s’est imposée dans le derby face à Brest (2-0) sans se montrer particulièrement emballant. Encore une fois incapable d'enchaîner, les Bretons n’ont pas su rééditer leur victoire de l'aller, s’inclinant face aux Parisiens le week-end dernier sur une réalisation de Mbappé en toute fin de rencontre (1-0).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Troyes avait réussi un joli coup en s’imposant à Montpellier (0-1) mais voit la relégation se rapprocher à grand pas. En effet, lors des 3 dernières journées, les Troyens ont enregistré deux revers face à Angers et Brest, pour un nul contre Metz. Actuellement, l’ESTAC se trouve en 16position avec un seul point d’avance sur Saint-Etienne, 18. Les bonnes prestations des équipes en difficulté mettent la bande à Bruno Irles sous pression. La semaine passée, dans un match marqué par un fort vent, les Troyens ont pris la marée à Brest (5-1). Ces derniers résultats ne sont guère encourageants à l’orée d’affronter une formation rennaise performante à domicile (3meilleure équipe de L1 à la maison). Déterminé à se rapprocher du podium, Rennes devrait prendre le dessus sur une formation troyenne marquée par sa lourde défaite à Brest.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Troyes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !