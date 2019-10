Pronostic Rennes Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes et Toulouse, dos à dos !

Equipe ambitieuse en début de saison, le Stade Rennais vit des moments difficiles. Le club a connu une très belle saison dernière avec le gain de la Coupe de France et semblait partie pour jouer le haut du tableau suite à sa victoire contre le PSG lors de la 2journée. Mais voilà, depuis le 25 août, Rennes n'a pas remporté la moindre rencontre toutes compétitions confondues. Pire, les Bretons viennent de s'incliner pour la 4fois de rang face à Cluj. Cette rencontre d'Europa League est significative des difficultés bretonnes, l'équipe ayant dû faire face à deux expulsions et à un penalty manqué. Le club breton est au plus mal pour la réception de Toulouse et l'avenir s'assombrit pour Julian Stéphan.

En face, Toulouse a déjà changé d'entraîneur, suite à la démission d'Alain Casanova. Antoine Kombouaré, sans club depuis son départ de Dijon, a été nommé et a connu une bonne première puisqu'il a vu sa formation s'imposer à domicile face à Lille avec une nouvelle excellente prestation de Max-Alain Gradel (2-1). L'ancien Stéphanois est l'élément majeur de cette équipe. En déplacement, le TFC n'a pas remporté la moindre rencontre cette saison mais a réussi à accrocher des nuls à Saint-Etienne, Metz et Brest. Entre des Rennais qui n'arrivent plus à gagner depuis deux mois et des Toulousains qui ne gagnent pas à l'extérieur mais vont essayer de poursuivre leur réveil, le match nul et son énorme cote semblent bon à prendre.