Pronostic Rennes Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Rennes et Toulouse

Le Stade Rennais, 17, doit s'imposer ce dimanche pour s'éloigner de la zone de relégation. Ce classement est surprenant au regard de la qualité du groupe de Sabri Lamouchi. Si la défaite concédée dimanche dernier à domicile contre le PSG (1-3) est logique, celle subie mercredi à Amiens (2-1) est plus inquiétante. Avec trois défaites à buts lors des trois derniers matchs (il faut également ajouter la défaite 2-1 subie à Nice), les Bretons doivent réagir. Les hommes de Lamouchi sont performants à domicile (2 victoires en Ligue 1 et 1 en Europa League) où ils ont réussi à marquer à tous leurs matchs. Face à une défense toulousaine qui encaisse beaucoup de buts (10 en 7 journées), le talent des joueurs offensifs bretons (Grenier, Niang, Saar, Bourigeaud, Ben Arfa) peut faire la différence.Le TFC a connu un coup d'arrêt mardi soir à domicile face à Saint Etienne (2-3), Jullien et ses partenaires ayant offert les trois buts aux Stéphanois sur des erreurs défensives. Les Toulousains sont restés dans le match car Gradel et Durmaz ont inscrit des buts magnifiques. 7de Ligue 1, les Toulousains se déplacent pour prendre des points. Si la défense toulousaine a montré des signes de fébrilité, celle de Rennes a encaissé des buts lors des quatre dernières rencontres. Dans cette rencontre entre deux équipes en quête de rachat, nous voyons Rennes et Toulouse marquer.