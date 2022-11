Pronostic Rennes Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes termine sur un succès contre Toulouse

Sur la lancée de son excellente saison dernière, le Stade Rennais se trouve sur le podium de Ligue 1 avec 5 points de retard sur Lens et 10 sur le Paris Saint-Germain. Les Bretons regardent davantage dans leur rétroviseur puisque Monaco et Marseille sont lancés à leurs trousses mais ces deux adversaires s'affrontent lors de cette journée, ce qui leur offre une belle opportunité de prendre de l'avance sur l'un ou l'autre, voire sur les 2. Dernièrement, le club rouge et noir a assuré sa participation aux barrages de l'Europa League où il affrontera le Shakhtar Donetsk. Invaincu depuis la fin août, Rennes venait de s'imposer lors des 5 dernières journées de championnat mais a connu un coup d'arrêt le week-end dernier. Tombé face à une très bonne formation lilloise, les Rennais ont dû se contenter du nul (1-1). En fin de rencontre, le latéral Meling a été exclu et manquera par conséquent ce dernier rendez-vous avant la Coupe du Monde, mais Truffert lui est le plus souvent préféré. Depuis sa défaite lors de la 1journée au Roazhon Park face à Lorient sur un but contre son camp, Rennes a remporté tous ses matchs de championnat à domicile. Au niveau de l'effectif, Genésio espère retrouver l'excellent Martin Terrier, touché contre Larnaca. Si l'attaquant breton devait déclarer forfait, Genésio a des solutions de rechange avec les Doku, Kalimuendo, Bourigeaud, Majer et Gouiri. Amorphe en début de saison chez un Nice qu'il voulait quitter, Gouri a marqué 8 buts en 14 matchs. En face, Toulouse fait face à un calendrier très compliqué puisqu'après avoir affronté le Racing Club de Lens 2pour une large défaite (3-0), puis le 5e du classement, l'AS Monaco (0-2), le TFC se déplace chez le troisième, Rennes. De plus, au retour de la Coupe du Monde, le club haut-garonnais se déplacera au Vélodrome pour y affronter l'OM (4). Dans cet enchaînement dantesque, le TFC a déjà perdu ses deux premières rencontres et fera face samedi à une formation rennaise en pleine forme et très performante à domicile. Philippe Montanier, fidèle à ses principes, devrait demander à ses joueurs d'offrir un jeu tourné vers l'avant pour tenter de ramener un résultat de Bretagne. Actuellement, Toulouse se trouve en 16e position avec 5 points d'avance sur la relégation. Depuis son succès à Troyes en tout début de saison, le TFC rencontre des difficultés loin de ses bases avec 4 défaites pour un nul. Intraitable à domicile, Rennes devrait faire le taf face à une formation toulousaine peu à l'aise loin du Stadium.