Pronostic Rennes Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Un Rennes – Tottenham intéressant à suivre

L’affiche de ce 1tour de Ligue Europa Conférence met aux prises le Stade Rennais à Tottenham. L’équipe bretonne connaît une entame de championnat décevante, alors que sa dernière ligne droite de fin d’exercice dernier sous les ordres de Bruno Génésio laissait penser que Rennes pouvait jouer les trouble-fêtes dans le haut de tableau de Ligue 1 cette saison. Tenus en échec lors des deux premières journées par Lens et Brest, les Rennais ont ensuite remporté leur seul match dans le derby face à Nantes (1-0). Lors des deux dernières rencontres de championnat, les protégés de Bruno Genésio se sont inclinés sur le même score de 2-0 fac à Angers et Reims. Pour intégrer cette phase de poule de la C4, Rennes est passé par un tour de barrage, parfaitement négocié face à Rosenborg (5-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar de Rennes, Tottenham reste sur une contre-performance en championnat. En effet, les hommes de Nuno Espirito Santo ont été surclassés à Selhurst Park face à Crystal Palace (3-0). L’expulsion de Tanganga a été l’une des clés du match, mais le manque de créativité deslorsque Son est absent est criant. En effet, hormis quelques accélérations de Lucas, les Alli ou Kane n’ont rien montré. Pourtant, les Spurs avaient réussi un excellent début de saison et se présentaient en tant que leader sur la pelouse de Palace. En effet, victorieux de City en ouverture (0-1), Tottenham avait ensuite pris le meilleur sur Wolverhampton et Watford. Malgré la nouvelle absence de Son, Tottenham semble au-dessus du Stade Rennais et pourrait l'emporter. Poussé par son public du Roazhon Park, Rennes pourrait cependant trouver la faille dans une défense des Spurs qui ne devrait pas être l'arrière-garde habituellement titulaire à quelques jours d'un Tottenham - Chelsea déjà décisif en Premier League.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !