Pronostic Rennes Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes repart de l’avant face à Strasbourg

À la suite de la défaite concédée face à Nice, Julien Stéphan a remis sa démission à ses dirigeants. Le coach breton avait pourtant réalisé un excellent travail en permettant à son équipe de remporter la Coupe de France, après des années d'attente, et en qualifiant aussi Rennes en Ligue des champions. Mais le technicien a connu des difficultés à s'adapter au nouveau statut de son équipe. Les 7 matchs consécutifs sans la moindre victoire, combinés à la triste impression laissée en Ligue des champions ainsi que le manque de réaction de ses joueurs auront convaincu Stéphan de passer la main. Le Stade rennais a misé sur Bruno Genésio pour lui succéder, et l'ancien coach lyonnais a pour mission de relancer le club et d'accrocher une place européenne. Pour sa première, ses protégés se sont montrés solides au stade Vélodrome, mais ont tout de même concédé la défaite en fin de match (1-0), comme cela avait été le cas face à l'Olympique lyonnais au match précédent. De son côté, le Racing Club de Strasbourg s'est offert une belle bouffée d'oxygène en s'imposant face à Monaco (1-0) lors de la dernière journée. Ce quatrième match consécutif sans la moindre défaite en Ligue 1 permet au club alsacien de posséder 8 points d'avance sur le 1relégable. Les hommes de Thierry Laurey se comportent bien en déplacement et restent sur un nul à Lille (1-1) et s'étaient imposés avant cela à Metz dans le derby de l'Est. À l'aller, Strasbourgeois et Rennais s'étaient quittés sur un match nul (1-1). Pour cette manche retour, les joueurs rennais voudront marquer des points devant leur nouvel entraîneur. Plus solide, mais mal payé face à l'OM, Rennes a la qualité pour s'imposer et le Stade et pourrait dominer des Alsaciens 13et irréguliers cette saison.