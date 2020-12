Pronostic Rennes Séville : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Un Rennes – Séville sans enjeu mais pas sans vainqueur ?

Dans ce groupe E de Ligue des Champions, les dés sont jetés. En effet, Chelsea et Séville ont validé leur place en 1/8de finale de la Ligue des Champions, Krasnodar disputera l'Europa League et Rennes rentre à la maison. Les Bretons ont vécu un parcours compliqué au cours duquel ils n'ont pris qu'un point lors du match d'ouverture face à Krasnodar (1-1). Depuis, les hommes de Julian Stéphan ont perdu les 4 rencontres suivantes et se retrouvent logiquement en dernière position. Les Bretons connaissent également une série catastrophique en Ligue 1 où ils n'ont remporté qu'un match lors des 7 dernières journées. Le week-end passé, le club rennais s'est incliné à domicile face au promu lensois (2-0) et se retrouve désormais en 9position à 7 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. De plus, le club breton déplore plusieurs blessés puisque Guirassy, Rugani, Martin ou Aguerd sont tous absents. Le club andalou n'a plus aucun espoir d'accrocher la première place du groupe depuis sa lourde défaite face à Chelsea (0-4). Tombé sur un Olivier Giroud en feu, Séville se contente de sa deuxième place. Cet été, les Sévillans avaient remporté l'Europa League et se retrouvent cette saison en huitième de la LDC. En Liga, les hommes de Lopetegui s'étaient repris après un départ poussif mais viennent de s'incliner face au Real Madrid (0-1). Pour ce déplacement à Rennes, l'ancien sélectionneur de la Roja devrait faire tourner, et donner du temps de jeu à Vazquez, Suso, En Nesyri, Rekik ou Torres. Cette rencontre s'annonce ouverte et le score pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Séville est logiquement favori pour cette dernière journée, mais le Stade Rennais va tenter de sauver l'honneur à domicile.