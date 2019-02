Pronostic Rennes Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Des buts de chaque côté entre Rennes et Saint-Etienne !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Rennes - ASSE chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade Rennais a obtenu sa qualification en quart de finale de la Coupe de France en dominant Lille (2-1) en milieu de semaine. En supériorité numérique, les Bretons se sont retrouvés menés par les Nordistes mais ont fini par recoller et s’imposer grâce à un doublé de Siebatcheu. La deuxième partie de saison rennaise s’annonce très chargée avec les 1/16e de finale de l’Europa League, la Coupe de France et la Ligue 1. Depuis la prise de fonction de son nouveau coach, Rennes se montre performant à domicile (6 victoires et 2 nuls). A 3 points de leur adversaire, les Rennais pourraient effectuer un rapprochement sur le Top 5 en cas de victoire.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le week-end dernier, les Stéphanois ont vu leur rencontre face à Strasbourg être reportée suite aux conditions météorologiques difficiles dans le Forez. Depuis leur défaite dans le derby, les Verts n’ont pas retrouvé les joies de la victoire et restent sur un nul à Nantes dans un contexte particulier (1-1). Gasset devra se passer de Mvila, Khazri et Selnaes, habituels titulaires, les deux premiers sont suspendus et le 3e sur le départ pour la Chine. Mais l’ASSE a anticipé et s’est fait prêter Ait-Bennasser et Vada pour combler ces absences. En déplacement, les Verts restent sur 4 matchs sans défaite. Cette affiche de Ligue 1 se termine généralement sur des matchs nuls (8 sur les 10 derniers) et offrent des buts de chaque côté (lors des 4 dernières confrontations). Pour ce match entre deux équipes très offensives (6et 7attaques de L1), nous voyons des buts de chaque côté.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes ASSE encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !