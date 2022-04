Pronostic Rennes Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes tranquille face à Saint-Etienne

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes Saint-Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Troisième de Ligue 1, le Stade Rennais se retrouve sous la pression d’une équipe de Monaco qui revient fort en cette fin de saison. Impressionnants pendant de longues semaines, les hommes de Bruno Génésio ont, comme lors de la phase aller, perdu récemment des points importants face à des adversaires directs. Si le nul obtenu à Nice n’est pas une mauvaise opération (1-1), les revers concédés face à Monaco (2-3) et Strasbourg (2-1) ont évidemment freiné la progression des Bretons. En revanche, les Rennais ont parfaitement réagi le week-end dernier en surclassant une équipe de Lorient (5-0) qui lutte pour le maintien comme l’AS Saint-Etienne. Dans son Roazhon Park, le Stade rennais enchaine les grosses prestations avec des succès très larges face à Bordeaux (6-0), Clermont (6-0), Troyes (4-1), Metz (6-1) et le week-end dernier contre Lorient (5-0). Les Bretons ont surclassé 5 des 6 derniers du classement et s’apprêtent à affronter le 17. Encore buteur face aux Lorientais, Martin Terrier en est à 21 buts marqués et dispute le titre de meilleur buteur à Mbappé.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐18et virtuel barragiste, l’AS Saint-Etienne est dans une période difficile. Engagé dans la lutte pour le maintien, le club du Forez doit successivement affronter Rennes et Nice, qui luttent pour le podium. Les hommes de Dupraz ont coulé le week-end dernier à domicile face à l’AS Monaco (1-4) à Geoffroy-Guichard, dans une rencontre marquée par plusieurs arrêts de la rencontre suite à l’usage de fumigènes de la part des supporters stéphanois. Ces gestes ne resteront pas sans conséquence puisque le club stéphanois a été sanctionné d’un huis clos pour son dernier match à domicile qui pourrait être crucial pour le maintien. Les Verts accusent deux points de retard sur Clermont, qui s’accroche, mais possèdent 4 unités d’avance sur Bordeaux. Lors de cette fin de saison, Sainté va au moins s’attacher à conserver cette place de barragiste. Sorti en pleurs contre Monaco, Kolodziejczak pourrait être mis au repos suite à ses récentes erreurs. En revanche, Dupraz a retrouvé Hamouma et Macon, qui pourraient lui offrir de nouvelles possibilités. Intraitable face aux mal classés ces derniers temps et très fort dans son Roazhon Park, Rennes pourrait de nouveau s’imposer tranquillement face à Saint-Etienne.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !