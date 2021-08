Pronostic Rennes Rosenborg : Analyse, cotes et prono du barrage aller de la Ligue Europa Conférence

Des buts entre Rennes et Rosenborg

Deux matchs depuis le début de saison et deux matchs nuls 1-1 pour Rennes. Tenu en échec à domicile par Lens à la suite d'une grosse erreur défensive du pourtant très bon Aguerd lors de la 1journée, le Stade Rennais a ensuite pris un point du côté de Brest. Sur ce début de saison, la très intéressante recrue Kamaldeen Sulemana et le parfois décrié Serhou Guirassy ont marqué, ce qui est bon pour la confiance de ces deux attaquants. De plus, Rennes peut compter sur Jeremy Doku ou Martin Terrier (9 buts la saison dernière) devant. 6de Ligue 1 la saison passée, le Stade Rennais va découvrir cette Ligue Europa Conférence.

En face, Rosenborg a déjà bien démarré sa saison. 4de son championnat de Norvège après 15 journées, l'ancien club de John Carew a gagné son match du week-end, sur la pelouse de Mjondalen (1-2). Avec cette victoire, Rosenborg reste sur 9 succès toutes compétitions confondues. Dans cette nouvelle Ligue Europa Conférence, l'équipe norvégienne a déjà passé 2 tours, dont le précédent face aux Slovènes de Domzale (deux victoires 2-1 et 6-1). Ces deux matchs ont vu des buts être marqués des deux côtés comme les 2 premiers matchs de la saison de Rennes, et les 5 derniers matchs de Rosenborg. On devrait logiquement voir les filets trembler des deux côtés sur cette rencontre.