Pronostic Rennes PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes – PSG : acte II

Le Stade Rennais a réussi de très bons parcours en Coupe la saison passée : victoire en Coupe de France et quart de finale de l'Europa League. En Coupe de France, les Bretons s'étaient d'ailleurs imposés aux tirs aux buts face aux Parisiens. Les hommes de Tuchel ont ensuite pris leur revanche il y a 15 jours dans le trophée des Champions (1-2). Le Stade Rennais a perdu plusieurs cadres cet été : Ben Arfa, Sarr, Benjamin André ou Bensebaini et a très peu recruté pour l'instant. L'arrivée principale est l'angevin Flavien Tait qui s'est fait expulser lors de la première journée à Montpellier. Les hommes de Stéphan ont néanmoins réussi à ramener un précieux succès de l'Hérault où il n'est jamais simple de s'imposer.

En face, Paris a donc débuté par une victoire sur ces Rennais lors du trophée des Champions et a enchaîné avec un facile succès sur Nîmes au Parc des Princes dimanche dernier (3-0). Si le potentiel transfert de Neymar fait beaucoup parler, les joueurs de Tuchel semblent totalement concentrés sur le jeu. Mbappé, qui avait marqué son passage aux Trophées UNFP par une déclaration choc, répond notamment présent en ayant été décisif lors des deux premiers matchs officiels du PSG. Le Roazhon Park réussit bien aux Parisiens qui restent sur 9 victoires et 1 nul lors de leurs 10 derniers déplacements à Rennes. De plus, ces rencontres offrent en général de nombreux buts. Comme lors du Trophée des Champions, le PSG devrait s'imposer dans un match avec plus de 2 buts.