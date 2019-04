Pronostic Rennes PSG : Analyse, prono et cotes de la finale de Coupe de France

Rennes peut tenir un minimum face au PSG

Depuis l'arrivée de Julian Stephan à la tête du club, le Stade Rennais a montré de très belles choses. Le nouveau coach a notamment su donner à sa formation l'état d'esprit spécifique d'un match de coupe. La victoire au Groupama Stadium face à Lyon en demi-finale, ou encore les prestations abouties face au Betis Séville et au Roazhon Park face à Arsenal en Europa League, en sont la parfaite illustration. Moins bien en championnat sur les dernières rencontres, les Bretons se sont focalisés sur cette finale comme avait su le faire Strasbourg pour remporter la Coupe de la Ligue.

De son côté, le PSG a fêté le week-end dernier son 8titre de champion et espère continuer les célébrations ce samedi soir. Face à Monaco, le banc parisien avait fière allure avec Neymar, Di Maria, Cavani, Buffon ou Draxler. Privés de plusieurs joueurs majeurs pendant de longues semaines, les Parisiens retrouvent des éléments importants pour cette finale. Cependant, leur condition physique et leur aptitude à être performants sur 90 minutes ne sont pas certaines. Sur le papier, le PSG est indéniablement supérieur mais pourrait avoir fort à faire face à des Bretons surmotivés. Rennes pourrait tenir le coup et ne pas perdre par plus de 2 buts d'écart.