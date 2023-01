Pronostic Rennes PSG : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Paris profite des absences à Rennes

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes PSG :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 19journée de Ligue 1 se conclut sur une superbe affiche entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. La formation bretonne est très ambitieuse lors de cette saison mais doit actuellement se contenter de la 4e place et voit le podium s'échapper. Les Rennais paient leur reprise où ils ont déjà concédé deux revers en déplacement à Reims (3-1) et en milieu de semaine à Clermont (2-1). Contre les Auvergnats, les Bretons sont mal rentrés dans leur match et ont été punis par la bande à Gastien. Revenu en seconde période avec de bien meilleures intentions, Rennes a égalisé par Kalimuendo. Alors que l’on pensait que le match allait tourner dans le sens des Bretons, les hommes de Génésio ont reçu 2 cartons rouges pour Omari et Bourigeaud. En double infériorité numérique, Rennes a craqué sur la dernière opportunité clermontoise (1-2) pour concéder un revers qui fait mal au classement mais aussi en terme d’effectif. En effet, les Rouge et Noirs seront privés de joueurs clés pour la réception du PSG puisque Terrier s’est gravement blessé, tandis qu’Omari est suspendu tout comme Bourigeaud. Le milieu de terrain est prépondérant dans le système de jeu mis en place par Genésio avec 3 buts et 5 passes décisives. Au rayon des bonnes nouvelles, Rennes s’est qualifié pour les 16de finale de la Coupe de France en dominant Bordeaux le week-end dernier, et retrouvera Marseille au prochain tour.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Paris s’attend à un match compliqué face à une formation bretonne très performante à domicile. De plus, les Parisiens n’ont pas la mémoire courte et se rappellent qu’ils restent sur 3 déplacements infructueux au Roazhon Park. Surpris à Bollaert par Lens, la bande à Galtier devrait retrouver la même adversité ce dimanche mais les absences rennaises sont une bonne nouvelle pour le PSG. Depuis la reprise, le club parisien a fait le job sans être transcendant avec des victoires contre Strasbourg (2-1) et Angers (2-0) mais aussi une qualification en 16de finale de la Coupe de France grâce à son succès sur Châteauroux (3-1). Lors de ce passage, le PSG n’a pas pu compter sur l’intégralité de son effectif avec la reprise tardive de Messi, l’expulsion de Neymar ou les jours de repos autorisés à Mbappé et Hakimi. Ces derniers devraient donc retrouver le XI parisien ce dimanche et la MNM devrait être reconstituée sur le front de l’attaque car nul doute que Christophe Galtier alignera sa meilleure formation possible pour affronter le Stade Rennais. De plus, l’absence des stars du PSG a permis à quelques joueurs de tirer leur épingle du jeu, à l’instar de Mukiele qui monte en puissance ou un Ekitike qui a renoué avec le chemin des filets et qui pourrait avoir un rôle de joker. Dans un stade qui ne lui réussit pas ces dernières saisons, Paris pourrait tout de même l'emporter en profitant des absences importantes du côté rennais.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(306€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(384€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !