Pronostic Rennes Orléans : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

Rennes confirme face à Orléans !

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes - Orléans :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade Rennais a réalisé une très bonne semaine. Auteurs d’un exploit sur la pelouse du Bétis Séville et qualifiés pour les huitièmes de l’Europa League, les Rennais ont enchaîné avec un nul face à l’Olympique de Marseille malgré la fatigue (1-1). Depuis son arrivée, Julian Stephan a redonné une âme à cette équipe. Les Bretons, souvent placés mais jamais vainqueurs, ont une très belle opportunité à saisir en Coupe de France. Evoluer devant son public face à une équipe évoluant à l’échelon inférieure sont de forts avantages que les Rennais ne doivent pas galvauder. Les ressources mentales affichées lors des deux dernières rencontres prouvent tous les progrès effectués par la formation bretonne. De plus, Julian Stephan dispose d’un large effectif de qualité (Ben Arfa, écarté contre l'OM, sera de retour) qui devrait lui permettre de faire la différence face à Orléans tout en faisant tourner.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Orléans réalise une saison correcte en Ligue 2. Huitièmes, les hommes de Didier Ollé-Nicolle restent sur une belle série de 7 matchs sans défaite. En Coupe de France, les partenaires de Karim Ziani ont réalisé une belle prestation sur le terrain de Metz au tour précédent en s’imposant (1-0) pour qualifier pour les quarts de finale. Les Orléanais se déplacent sans pression en tant qu’outsider et n’auront rien à perdre face aux Rennais, mais la différence entre les deux équipes semble trop grande. Pour ce match, nous voyons des Rennais en pleine forme s’imposer face à Orléans.- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(153€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Orléans encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !