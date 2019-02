Pronostic Rennes OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Un match ouvert entre Rennes et l’OM !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes Marseille :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade Rennais a réussi un véritable exploit en s’imposant jeudi sur la pelouse du Betis Séville (3-1) après son nul concédé à l'aller dans un autre match à buts (3-3). Avant ce succès, aucun club français ne s’était imposé sur la pelouse du stade Benito-Villamarin. Le mérite en revient aux joueurs, auteurs d’une prestation fantastique mais aussi à leur coach Julian Stephan. Le technicien breton a aligné une équipe offensive pour se projeter rapidement vers l'avant et profiter des largesses laissées par les Sévillans. Retour à la Ligue 1 ce week-end pour Rennes avec un choc face à l’OM, ce match s’annonce prometteur. Les Bretons risquent de souffrir physiquement lors de la rencontre mais dispose d’éléments capables de faire la différence à tout moment, comme ils l’ont prouvé sur la pelouse du Bétis.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’OM va bien mieux et ayant enchaîner trois victoires consécutives. L’arrivée de Mario Balotelli a apporté sur le plan offensif puisque l’attaquant italien compte déjà 3 réalisations en 4 rencontres. Avec Thauvin aux côtés de Super Mario, l’OM est capable de marquer sur toutes les pelouses. Si les derniers résultats ont été positifs, les Marseillais ont encore concédé de nombreuses occasions et semblent rester fragiles derrière. Face à Amiens, Mandanda a d'ailleurs réalisé plusieurs parades qui ont permis aux Phocéens de ne pas laisser les Picards revenir au score. Pour ce match entre deux formations tournées vers l’offensive, nous voyons logiquement les deux équipes marquer.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !