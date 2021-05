Pronostic Rennes Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes fait le taf face à un Nîmes condamné

Les trois derniers résultats obtenus par le Stade Rennais lui ont certainement coûté une place en Europa League. Battu par Bordeaux et Monaco, Rennes avait obtenu un excellent résultat à domicile en arrachant le point du nul face au Paris Saint-Germain (1-1) mais en tout les Bretons n'auront pris qu'1 point sur les 3 dernières journées. En revanche, les Bretons peuvent toujours accrocher une place dans la nouvelle Ligue Europa Conférence puisqu'ils ne comptent qu'un seul point de retard sur Lens, qui affronte Monaco. L'arrivée de Bruno Génésio a tout de même relancé le Stade Rennais qui s'est tout de même montré nettement plus convaincant que lors des derniers moments de Julian Stéphan. Relancé par le technicien lyonnais, l'ancien Angevin a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe lors des derniers matchs.

En s'inclinant aux Costières face à l'Olympique Lyonnais (2-5), Nîmes a vu ses derniers espoirs de maintien et de barrage s'envoler. Dans la zone rouge quasiment toute la saison, les Crocos se sont accrochés mais auront fini par céder. Avec seulement 2 victoires lors des 11 dernières journées, les hommes de Pascal Plancque ne pouvaient pas espérer mieux. En difficultés de base et certainement abattus par leur relégation, les Nîmois devraient subir la loi rennaise lors de cette dernière journée de championnat et perdre par au moins 2 buts d'écart comme dimanche dernier.