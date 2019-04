Pronostic Rennes Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Rennes face à la solide défense de Nice

Le Stade Rennais a eu des derniers jours très chargés, avec une qualification pour la finale de la Coupe de France et deux déplacements à effectuer en Ligue 1. Si les Bretons ont ramené un bon point d'Angers, ils ont en revanche souffert à Nîmes (défaite 3-1). Le coach rennais devra se passer de son essentiel capitaine Benjamin André, expulsé aux Costières. A quelques semaines du match au Stade de France face au PSG, les Rennais vont avoir ce match dans un coin de leur tête, surtout qu'ils n'ont plus rien à craindre ni à espérer en Ligue 1. A l'image de ce qui s'est passé du côté de Strasbourg avant la finale de Coupe de la Ligue, l'allant offensif des Bretons pourraient s'estomper ces prochaines semaines en préparation de la finale.

Avec deux victoires sur ses deux derniers matchs, Nice s'est relancé dans la course à l'Europe et compte seulement 3 points de retard sur Saint-Etienne, 4. La fin de saison s'annonce excitante pour les partenaires de Dante. Le week-end dernier, les Niçois nous ont fait un grand classique, une victoire 1-0 sur Montpellier. En effet, depuis le début de saison, l'OGC Nice est la formation la moins spectaculaire de L1, mais elle est terriblement efficace. Un nouveau match peu riche en buts est attendu pour les Niçois qui ont fini cette saison 24 de leurs 31 matchs de L1 avec moins de 3 buts.